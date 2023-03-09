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樓市回春　業主心雄僅「象徵式」減兩萬　緻藍天三房套928萬沽

股樓投資 17:09 2023/03/09

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樓市交投氣氛持續好轉，業主亦開始心雄，不肯進一步減價。利嘉閣地產鄭啟聰表示，將軍澳日出康城緻藍天3座低層RC室，實用面積約748平方呎，三房套連儲物室間隔，外望開揚市景，日前以928萬元易手，實用呎價約12,406元。 

鄭啟聰透露，原業主早前開價約930萬元出售上址，即吸引買家洽購，而業主見市場氣氛向好，心雄「企硬」叫價，最終僅願略減2萬元，以約928萬元出售單位。至於新買家則心儀將軍澳跨灣大橋及將藍隧道落成後，日出康城交通更見方便，故一直留意區內多個屋苑，最終睇中上址入市。 

據了解，原業主於2015年以約608萬元一手向發展商買入單位，持貨8年，現帳面獲利約320萬元，物業期內升值約53%，而屋苑現時約有98個放盤，入場費由980萬元起。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

日出康城 緻藍天 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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