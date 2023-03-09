美國總統拜登疑想取消石油和天然氣補貼 2022年化石燃料消費補貼達到1萬億美元

《路透社》報道，指根據他們看到的一份文件，美國總統拜登Joe Biden將取消石油和天然氣行業的補貼。市場認為此提案難以通過已分裂的國會，但它代表了白宮的一個政治信號，白宮曾多次批評大石油公司在俄羅斯入侵烏克蘭後消費者能源成本高漲的情況下賺取創紀錄的利潤。



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美國的石油和天然氣補貼原本包括對國內生產的獎勵，與國外生產和收入相關的註銷和扣減，以及批准的會計方法，可以減少資產的應稅價值。

其實取消對石油和天然氣的補貼並不是一個新的想法，前總統奧巴馬Barack Obama也想取消對化石燃料的稅收優惠，以向世界表明，美國對加快向清潔能源過渡以應對氣候變化是認真的。但是，在奧巴馬執政的前六年中，民主黨在參議院佔絕對多數，他也無法取消補貼。

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國際能源署（IEA）估計，化石燃料消費補貼在2022年翻了一倍，達到1萬億美元。

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責任編輯：張瑋婷