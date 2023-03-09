【男女工資】婦女節調查：南韓男女工資相差逾3成

四大會計師事務所羅兵咸永道在三八婦女節發表《全球女性工作指數報吿》，顯示南韓男女工資差距雖逐漸收窄，但仍是調查組別中最高的國家，男女工資相距31.1%，連續26年在經濟合作暨發展組織（OECD）39個會員國中敬陪末座。

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據《BusinessKorea》報道，南韓的男女工資差距在2000年時曾達到41.7%，數字驚人，後來自2015年起逐漸收窄差距，至現時的31.1%，不過仍是調查組別中差距最大的國家，而女性所領取的薪水僅佔男性的68.88%。

英國《金融時報》分析，南韓女性通常因為結婚、生育而存在極為明顯的工作經歷斷層，不僅女性高層在比例上極少，就連大企業每4名員工中，亦只有1人為女性。統計數據機構「CEO Score」表示，去年10月南韓500大企業中，女性的CEO僅佔11人，其中3人更是來自財閥家族。

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責任編輯：歐陽佩

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