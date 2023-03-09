  • 23°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜工業股】鷹普精密全年純利升52%　增派第二次中期息至8仙、周息率為5.2厘

股市 18:36 2023/03/09

分享：

分享：

【業績｜工業股】鷹普精密全年純利升52%　派第二次中期息8仙、周息率為5.2厘

鷹普精密 （01286） 公布，2022年收入按年升15.3%至43.6億元，純利按年升52%至5.82億元，相當於每股盈利為30.9仙。鷹普精密宣派第二次中期息8仙，去年同期派7.2仙，全年派息就按年增58%至16港仙。若以收市價3.07元計，鷹普精密現價周息率為5.21厘。

鷹普精密表示，若撇除南通火災等單次事件，全年經調整純利按年升53.7%至6.49億元。

以業務劃分，鷹普精密熔模鑄件收入為19億元，按年升22%，主要因爲美洲及歐洲地區的航空、醫療及多元化工業銷售強勁；精密機加工件及其他收入為14.9億元，按年增加11%，受惠於大馬力發動機市場銷售強勁；砂型鑄件收入為8.16億元，按年升41%；表面處理收入為1.54億元，按年跌5成，主要受去年6月初的南通工廠火災影響。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

相關文章：

【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權　股價微升0.4%

【蘋果iPhone】印度工業部長：蘋果目標在印度生產iPhone　比例提升到25%

【業績｜工業股】建溢中期盈轉虧、淨蝕1.56億元　不派息

記者：伍鍵文

港股 每股盈利 純利 鷹普精密（01286）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港鐵66】港鐵金澤培：通關後本地鐵路客流量回復至疫情前90%、跨境服務恢復至50%　每年維護開支150億元

下一篇文章

【新股IPO】九方財富9636暗盤先跌後升　一手最多賺350元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動升3%　電視廣播、香港科技探索齊回吐　恒指跌125點穿二萬關（不斷更新）
【港股市況】中資電訊股逆市升、中移動升3%　電視廣播、香港科技探索齊回吐　恒指跌125點穿二萬關（不斷更新）
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【美股期貨】美國長債息撲4厘　道指期貨跌26點、納指期貨跌0.6%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【美股期貨】美國長債息撲4厘　道指期貨跌26點、納指期貨跌0.6%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款