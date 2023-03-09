【業績｜工業股】鷹普精密全年純利升52%　增派第二次中期息至8仙、周息率為5.2厘

▲ 【業績｜工業股】鷹普精密全年純利升52% 派第二次中期息8仙、周息率為5.2厘

鷹普精密 （01286） 公布，2022年收入按年升15.3%至43.6億元，純利按年升52%至5.82億元，相當於每股盈利為30.9仙。鷹普精密宣派第二次中期息8仙，去年同期派7.2仙，全年派息就按年增58%至16港仙。若以收市價3.07元計，鷹普精密現價周息率為5.21厘。

鷹普精密表示，若撇除南通火災等單次事件，全年經調整純利按年升53.7%至6.49億元。

以業務劃分，鷹普精密熔模鑄件收入為19億元，按年升22%，主要因爲美洲及歐洲地區的航空、醫療及多元化工業銷售強勁；精密機加工件及其他收入為14.9億元，按年增加11%，受惠於大馬力發動機市場銷售強勁；砂型鑄件收入為8.16億元，按年升41%；表面處理收入為1.54億元，按年跌5成，主要受去年6月初的南通工廠火災影響。

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記者：伍鍵文