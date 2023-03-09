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【大行報告】國泰全日挫逾3%　券商認為國泰載客量復甦能力成盈利關鍵、一文看清大行看法（不斷更新）

股市 16:48 2023/03/09

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【大行報告】券商認為國泰載客量復甦能力成盈利關鍵　一文看清大行看法（不斷更新）

國泰航空 （00293） 去年虧損擴大至65億元，按年擴大18.5%。券商認為國泰載客量的復甦能力成盈利的關鍵，對公司各有好壞預測。本文將整合各大行的看法。國泰全日挫3.6%，報7.54元。

摩根士丹利指，國泰的強勁現金流令人鼓舞，去年下半年每月流入約11億元，管理層對於商務及休閒旅遊復甦具信心，而且集團會在今年支持優先股的股息。而香港快運（HK Express）合並26架飛機將於首季底前重新營運。

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瑞銀將國泰2023至2024年的收入乘客千米數（RPK）估算調低到11%至13%，國泰指3月底載客能力達到疫情前水平50%，較該行預期中緩慢，但隨機票價格可能會在高位持續更長時間，故將國泰2023至24年的乘客收益率預測提高2%至8%。

瑞銀預計，今明兩年客運收入將達到疫情前水平82%至102%，較該行早前預測低約6%至11%，但中國重新開放將令國航應佔收入改善，該行將國泰2023至24年盈利預測降低4%至10%，目標價由9元下調至8.6元，評級「中性」。

里昂指，國泰今年復甦勢頭強勁，但計及國航最新情況及調整國泰運力預測後，將國泰今年盈利預測降低3%至9.07億元，並調低目標價至9.7元，維持「買入」。

美銀則維持「跑輸大市」評級，認為國泰並無驚喜， 同時預料客運不會早於年中之前扭虧，而貨運量料由去年底的65%回升至今年底的85%，可是，盈利料卻回大幅收縮，因中國的機腹貨艙運載回復，而公司貨運率按季跌12%，故對此維持負面看法。不過，目標價升至6.6元，並料2025年股本回報率達4%。

高盛表示，中國旅客疫後外出旅遊，有利支撐客運需求，並提振公司盈利收復。而公司目標大灣區為本土市場的擴展，相信在2024年機場三跑開啟後，可吸引航線需求，重申對國泰予「買入」評級，目標價為10.55元。

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編輯：陳韻妍

港股 貨運量 機票 目標價 國泰航空 大灣區 國泰航空（00293） HK Express 大行報告
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