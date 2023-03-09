周四油價持平 美國原油庫存下降170萬桶 汽油庫存減少110萬桶

周四（9日）的油價處於持平狀態，因為美國原油庫存的下降幅度大於預期，而且對中國需求的希望與對美國更積極的加息將放緩經濟增長和抑製石油消費的擔憂相抗衡。

布倫特原油期貨上漲0.1美元，至每桶82.67美元，而紐約原油（WTI）期貨持平，至每桶76.66美元。這兩個基准在前兩天的跌幅在4%至5%之間。

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美國聯儲局主席鮑威爾Jerome Powell周二（7日）發表評論，稱央行可能需要比預期更多地加息，以應對最近的強勁數據之後，油價創下了自1月初以來的最大單日跌幅。

星展銀行首席能源分析師Suvro Sarkar認為油價仍然受到鮑威爾鷹派語氣的影響，又指再次加息50個基點而不是25個基點的可能性越來越大。

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雖然中國2023年前兩個月的原油進口量較上年同期下降了1.3%，但分析師指出，2月份的進口量加速，表明北京取消COVID-19管制後，燃料需求正在反彈。

美國能源信息署（EIA）周三（8日）的數據顯示，上周美國原油庫存下降170萬桶，違背了分析師對庫存增加39.5萬桶的預期，並結束了連續10週的庫存增加。

然而，官方數據顯示，美國汽油庫存減少110萬桶，低於分析師預測的減少190萬桶，餾分油庫存增長13.8萬桶，而預期為減少100萬桶，這加劇了對需求的擔憂。

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責任編輯：張瑋婷