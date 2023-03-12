湯文亮：樓市跌投資者要有定力

有老友揸住不少領展 （00823） 股票，問我是否應該供股，我問為何不供？現在是5供1，七折，根本是強迫股票持有人供股。如果老友不供，不如等我供，大大都殺起，不好益街外人。老友話只是講下，七折都不供，一定會被人笑傻仔。

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不想售產供股還債

老友回應說並不明白，領展只是收租股，點解要供股還債？老友可能不知道，領展以前叫領匯，以房地產投資信託（REIT）的形式經營，的確是一隻收租股，但改了名做領展之後，經營亦有所改變。如果不是行內人，可能不知道是有分別，領展是以物業投資信託（PIT）的形式經營，表明可以買賣賺錢，不是收租股咁簡單。

老實說，任何一個進取的人，都不願意做一間收租公司的行政總裁（CEO），所以領匯轉型是合情合理。不過，轉型還轉型，如果管理層的定力不夠，就會欠下一筆債。適逢利息上升，如果不想出售資產，就要問股東借錢，即是供股還債。所以，今次領展供股亦是合情合理。

持貨太多欠下巨款

如果樓市上升，領展可以賣走一些不適合的資產，資金大概不成問題，即使利息上升，亦能夠應付。但如果樓價下跌會出現一個現象，就是市場上所出售的物業，售價都非常吸引，如果定力唔夠，就會愈買愈多，好似領展一樣。

除了香港，也在深圳、新加坡、澳洲等地買商場，利息上升，疫情令商場空置率上升，收入不足，而支出大幅增加。七折供股基本上可以話投降，如果領展股票持有人沒有實力，供股的權利就會落入包銷商手中。不單止是「焗賭」，而是「焗輸」。老實說，太叻的人不好做PIT，因為他們不夠定力，隨時買得太多貨，欠下一大筆債，累了其他股東。

節錄自第800期《iMoney Wealth》鑑古知今。



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