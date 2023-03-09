【港鐵業績】港鐵去年多賺2.9%至98億元　派末期息0.89元、周息率近3.3厘　去年港車務營運蝕逾47億

▲ 【港鐵業績】港鐵去年多賺2.9%至98億元 派末期息0.89元、周息率近3.3厘

港鐵 （00066） 公布去年業績，期內收入478.12億元，按年增1.3%；純利98.27億元，按年增2.9%；每股賺1.59元；末期息每股0.89元，按年減12.7%；全年派息每股1.31元，按年增3.1%。港鐵績前收報40.3元，升0.12%，以此推算，周息率3.25厘。

港鐵上年經常性業務利潤1.57億元，按年跌91.3%；物業發展利潤104.8億元，按年增12.2%；然而投資物業公允價值計量虧損錄得8.1億元。

去年香港車務營運虧損47億元

去年香港車務營運LBIT（稅前息前虧損）錄得47.33億元，過去3年疫情車務營運LBIT總計超過140億元。

港鐵指，去年第五波疫情影響香港本地車務營運、車站商務及物業租賃業務；去年2月、3月香港客運服務乘客量曾下跌至自疫情爆發以來的最低位，但隨著各項抗疫措施逐步撤銷後逐漸回升。

去年港錢香港車務營運總乘客人次133.46億，按年跌6.1%。

香港物業發展利潤104億

物業發展一向是港鐵利潤主要貢獻來源，港鐵稱，去年香港物業發展利潤為104億元，主要來自LP10（「日出康城」第十期）、晉環（「港島南岸」第一期）和揚海（「港島南岸」第二期），另外百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目已於2022年批出。

港鐵又稱，大圍物業項目已作初步入帳，主要來自公司在此項目的分攤資產，即「The Wai 圍方」商場的公允價值計量收益。

「日出康城」第十一期利潤料將初步入帳

港鐵預計，「日出康城」第十一期、「港島南岸」第四期、及何文田站第二期的物業發展利潤初步入帳，以及「THE SOUTHSIDE」商場的入帳將視乎施工及售樓進度而定。

港鐵已與政府就小蠔灣站及東涌綫延綫簽訂項目協議，港鐵預期，未來約12個月左右會就小蠔灣物業發展項目第一期和第二期 及東涌東站第一期進行招標。

去年港鐵商場新訂租金跌9%

疫情拖累港鐵香港物業租賃及物業管理業務，分部收入47.79億元，按年少5.1%；分部EBIT約38億元，按年少6.1%。

年內，港鐵商場新訂租金錄得9.0%的跌幅，而平均出租率為 99%。公司在「國際金融中心二期」的18層寫字樓，則錄得94%的平均出租率。



【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

相關文章：

【港鐵東涌綫】港鐵與政府簽東涌綫延綫融資協議 造價增至245億涉哪些項目？額外延伸1.3公里

【港鐵故障】港鐵公布將軍澳綫車鈎鬆脫故障調查 最大嫌疑是原廠生產問題