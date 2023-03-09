【新興市場之父】麥樸思：大舉押注芯片股　中美均加大對半導體行業投資

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，隨着美國和中國對半導體行業的投資加大，他正大舉押注芯片股。他周四接受彭博電視訪問時表示，芯片製造商是「我們投資組合中的第一大類」，與該行業相關的公司將表現良好，因為中美兩國都在為半導體研究和生產投入巨額資金。

經歷去年外圍加息而股價慘跌後，芯片股今年迎來良好開局。投資者的關注點已開始轉移到該行業的長期增長前景和更便宜的估值。費城半導體指數今年以來已升20%，跑贏同期升幅4%的標準普爾500指數。亞洲處於受益於該行業前景改善的首要位置，因為該地區有台積電（美：TSM）、南韓三星電子等全球行業領頭羊。

麥樸思補充說，中國和印尼的前景仍然良好，他仍然非常看好印度，因為印度在亞洲的製造業佔據了更大份額。

相關文章：

【新興市場之父】一度稱無法從中國匯出資金 麥樸思：問題看來已解決、滙豐中國：無收到監管改變通知（第五版）

編輯：胡學能