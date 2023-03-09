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【字節跳動】北京市監局調研抖音集團　稱深化政企合作、合力規範直播帶貨價格

股市 16:31 2023/03/09

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【字節跳動】北京市監局調研抖音集團　稱深化政企合作、合力規範直播帶貨價格

北京市市場監督管理局近日到抖音集團調查研究，北京市監局稱，調研組參觀抖音集團企業展廳，了解企業的業態發展和商業模式，聽取企業在價格合規、登記註冊、直播帶貨業態發展等方面的介紹，就如何更好理解和執行《明碼標價和禁止價格欺詐規定》，針對企業現場提出的問題開展了指導。

抖音集團稱，對市場監管部門的及時指導和上門服務表示感謝。北京市監局稱，通過調研交流，進一步深化政企合作，合力規範直播帶貨行業價格行為，方便個體網店經營者辦理市場主體登記，奠定良好基礎。


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記者：李哲毅

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