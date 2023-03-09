美眾議院議長表明無意訪烏 婉拒澤連斯基邀請

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀請美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）到訪當地，惟後者表明暫無計劃訪問烏克蘭。

【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行 【下一頁】

澤連斯基接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，希望麥卡錫可以到訪烏克蘭，了解當地情況及戰爭對烏克蘭產生的影響，希望改變對方就援助烏克蘭的態度。

但麥卡錫周二（7日）表明，無意訪問烏克蘭，同時批評總統拜登（Joe Biden）未有及時援助烏克蘭。麥卡錫稱支持援助烏克蘭，惟不同意無限制，強調不需訪問當地亦了解不能夠無止境援助。

美國援助烏克蘭雖獲國會兩黨議員支持，但有共和黨人呼籲，應該停止進一步軍事及財政援助烏克蘭。

【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決 【下一頁】

麥卡錫稱此前曾不支持黨友﹑佛羅里達州眾議員蓋茲（Matt Gaetz），關於國會支持烏克蘭感到疲倦的決議，但亦強調決不會盲目同意政府提出的所有援助烏克蘭要求。

澤連斯基被問及會否憂慮部分共和黨人反對持續援助，他指援助其實獲兩黨支持，亦有國會共和黨議員曾經訪問烏克蘭，表明他們一如民主黨人，希望援助烏克蘭。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看