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【比亞迪 1211】 比亞迪擬斥千億元 大舉進軍電動商用車

股樓投資 16:12 2023/03/09

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據外媒報道，比亞迪（01211）計劃大舉進軍電動商用汽車領域。報道引述知情人士指，到2025年，比亞迪將為商用車部門製定逾200億美元（約1,390億元人民幣）預算，主要支出計劃用於研究、產品開發和擴大產能。股價逆市造好，今早（9日）高開1.3%後，一度高見225.6元，最多升3.8%，收報219元，升0.7%，成交額13.7億元。

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報道指，比亞迪將在未來3年在中國、歐洲和日本等市場推出新的商用車車型，至於美國市場，由於中美關係緊張，因此寄望不大。

另外，由於電動貨車需更強的續航力，其動力電池的體積會較大及過重。業界普遍認為，氫燃料電池相對更適合用於推動大型電動貨車，尤其是在長距離行車的情況下。不過，有內媒報道指出，比亞迪認為可用刀片電池解決這一問題，因刀片電池包含許多長而扁平的刀片狀電池，可以最大限度利用空間和能量密度，以減少車身重量。

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記者：郭秀慧

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