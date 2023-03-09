▲ 【醫療股】業聚醫療：正在内地物色新廠房選址 料佔地2萬平方米

生產醫療器械的業聚醫療 （06929） 公布上市後首份業績，截至去年底止全年，收入為1.37億美元，純利1849.1萬美元，去年同期淨虧損444.4萬美元；每股基本盈利3.17美仙。

該公司執行董事首席財務官陳泳成表示，目前公司業務增至五大板塊，進一步擴展至中國及美國市場，去年市場銷售量分別按年錄得38.1%及122.6%，而發展較成熟的日本市場增速則受強美元拖累，按年僅升8.8%，不過，若以日圓計則升3成。在中國市場中，陳泳成表示，目前以銷售非集採產品爲主，冀在集採政策下增加國內市場份額，又形容公司的業務分佈多元化。

提及研發開支，陳泳成指，過去兩年的開支處於健康水平，將持續投資在研產品，目前已在逾40個在研管線上投放資源，惟強調將確保在研發費用及盈利能力之間取得平衡。

該公司去年在深圳開設新研發及生產設備的廠房，年產能增速達20%，董事長兼行政總裁錢永勛表示，公司產能需求大，需要覓地建廠擴充產能，故目前正在長三角、珠三角等地物色新廠房選址，料佔地2萬平方米。

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記者：伍鍵文