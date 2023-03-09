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【ESG】惠理首隻ESG基金闖關 專攻亞洲食品及營養產業

16:09 2023/03/09

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ESG基金湧現糧食安全等嶄新主題。

今年ESG（環境、社會及管冶）新基金終有零的突破，因證監會於2月核准首隻零售產品，也是惠理集團 （00806） 旗下首隻ESG基金、惠理亞洲食品及營養產業基金成功闖關。

市面現約有6隻專攻營養或糧食安全類別的主題式ESG基金，除惠理亞洲食品及營養產業基金外，其他包括東方匯理香港組合可持續糧食領域基金、百達營養產業基金、貝萊德全球基金營養科學基金、法巴可持續食品基金，以及安聯環球糧食安全基金。

凱基亞洲投資策略主管溫傑回應本報查詢指， 細看以上數隻營養類主題式基金，雖然是同一聚焦點，但「營養及食品」包涵眾多行業，基金經理對前景有不同看法，因此持倉也有分別，晨星（Morningstar）對其分類也並不一樣。安聯環球糧食安全基金較偏重消費品及服務方面，是市場較新穎的食品相關概念基金；至於百達營養產業基金及貝萊德全球基金營養科學基金則偏重農業，也是往績較長的糧食基金。

ING彭藹嬈：中國今年GDP增長目標較市場預期為低　經濟焦點為ESG及科技發展【下一頁

溫傑認為，面對環球經濟的衰退風險上升，百達營養產業基金的大型股佔比較多，可能會較適合現時的市況。

至於惠理亞洲食品及營養產業基金，以及東方匯理香港組合可持續糧食領域基金，溫傑表示，縱使兩隻基金已獲證監會認可為綠色基金，但到目前為止，其銷售文件暫未被上載至證監會及各自的官方網站，組合將如何部署仍有待查證。

問及市面逾百隻ESG零售基金，哪類主題可逆市跑出。溫傑說，去年2月掀起的俄烏戰爭，令能源供應緊張，推升通脹，影響民生，相信各國將繼續提高能源安全的重要性，並減少對別國能源的依賴。因此，他相信可持續及再生能源將是各國發展的重點之一。今年以來不少可持續及再生能源基金都有不錯的表現，其中，景順能源轉型基金年初至今升約8%，6個月回報更達一成。

不過，溫傑補充，聚焦長遠可持續發展的回本期可能較長，波幅也較高，投資者需留意基金持股的估值是否屬於較高的水平，以評估加息對組合的影響，入市時應以分段吸納為主。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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