【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915

領展(00823) 宣布「五供一」供股集資，其供股權今日起進行交易，股份代號為(02915) 。領展供股權首日高見4.42元，全日收報3.64元。至於正股則延續跌勢， 全日收報48元跌1.6%。(02915) 的最後交易日期為3月16日(下周四)。

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毎持有一手100股領展的投資者，可獲分20份供股權。投資者可有以下選項，包括第一，按認購價44.2元行使供股權，第二，出售全部或部分領展供股權，第三，申請未獲承購的任何供股基金單位，若獲分配額外供股權，可按供股價44.2元額外供股，以及第四，不作任何行動，讓供股權到期將失效且不獲補償。

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而選擇行使供股權的投資者，若非持有5手或其倍數手數的領展，便會產生碎股。若想避免碎股，可考慮賣出部分供股權，再申請額外供股權。

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