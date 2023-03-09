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【領展供股】領展供股權今起至下周四買賣 股份代號2915

股樓投資 17:10 2023/03/09

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領展(00823) 宣布「五供一」供股集資，其供股權今日起進行交易，股份代號為(02915) 。領展供股權首日高見4.42元，全日收報3.64元。至於正股則延續跌勢， 全日收報48元跌1.6%。(02915) 的最後交易日期為3月16日(下周四)。

【太古19】太古A去年賺近42億 增長25% 派第二次中期息每股1.85元  詳情請看【下一頁

毎持有一手100股領展的投資者，可獲分20份供股權。投資者可有以下選項，包括第一，按認購價44.2元行使供股權，第二，出售全部或部分領展供股權，第三，申請未獲承購的任何供股基金單位，若獲分配額外供股權，可按供股價44.2元額外供股，以及第四，不作任何行動，讓供股權到期將失效且不獲補償。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

而選擇行使供股權的投資者，若非持有5手或其倍數手數的領展，便會產生碎股。若想避免碎股，可考慮賣出部分供股權，再申請額外供股權。

滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股  詳情請看【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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樓市回春　業主心雄僅「象徵式」減兩萬　緻藍天三房套928萬沽
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