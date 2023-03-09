【港元定存】中銀手機開戶迎新賞港元定存息4.8厘 邊間港銀迎新獎賞最高息？

▲ 港銀於港元定存齊推新客息率優惠

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季結在即，最近大小銀行的主戰綫是力谷新客，中銀香港 （02388） 推手機開戶迎新賞，1個月定存享4.8厘，須在手機銀行輸入推廣碼，門檻1萬元新資金等；而虛擬銀行更勇進，例如平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）的迎新激賞，3個月年息享6厘。

另今天（3月9日）有3行出招，集友把兩個原本於昨天（8日）屆滿的高息優惠延長，3個月年息3.5厘、6個月年息3.85厘，起存金額100萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立，現順延至下周三（15日），惟額滿即止；建行亞洲微升3個月年息0.05厘至3.35厘；大眾銀行則減完又加，1年息率重返3.7厘。

鮑威爾：或將加快加息速度 終端利率或高於此前預期【下一頁】

港息後向繫於美息，花旗新近提高聯儲局於3月23日的加息預測，由0.25厘上調至半厘。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今天回應本報查詢指，花旗分析員預期，3月或加息50點子，利率最終水平或達5.5厘至5.75厘。

1個月期高息榜：

眾安（ZA Bank）10厘，被推薦好友新開戶獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，優惠至下周三（15日）

虛擬銀行Mox Bank，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率，3月底截止

滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，大戶若每月交易額達4000萬元，再造定存以400萬元為上限

此外，近期中小行對定存息的取態參差，素來打高息牌的富邦，昨竟把4厘息下架，目前其定存最高息只列出3個月、半年及1年齊為3.6厘。反觀，TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank），卻勁加半年期年息0.5厘，新息率至3.5厘；1年期更大幅提高0.8厘至3.8厘。

虛擬銀行高息榜：

1個月： Mox Bank10厘

Mox Bank10厘 3個月： PAOB 6厘

PAOB 6厘 半年期： 匯立3.5厘

匯立3.5厘 1年期：PAOB及匯立齊報3.8厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪