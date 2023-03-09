【要錢唔要貨】軟銀減持979.4萬股商湯 套現近2500萬 股權降至15.99%

根據港交所披露易資料顯示，軟銀（Soft Bank）在上周四（2日）減持979.4萬股商湯（00020），每股平均價2.5365元，套現2,480萬元。

交易完成後，軟銀持股量由43.73億股，減少至41.49億股，股權由16.85%降至15.99%。

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商湯今日（9日）收報2.51元，升0.4%，成交額9,490萬元。按軟銀持股計，現時手上持貨市值104.1億元。

軟銀自去年12月起，至今已是第三度減持商湯股份，合共沽出7,274萬股，累計套現1.89億元。

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記者：李兆明