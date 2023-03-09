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【新股IPO】工銀國際：港資本市場今年顯著回暖　主板成功發行的IPO項目數按年增29%

新股IPO 15:55 2023/03/09

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工行 （01398） 旗下工銀國際表示，據Dealogic數據，今年截至2月28日，香港主板成功發行的IPO項目數較去年同期增長約29%；而工銀國際今年首2月成功協助完成4單香港IPO項目，佔新上市項目融資總額的60%，在香港IPO市場帳簿管理人承銷排名中位列市場第1位。

工銀國際表示，積極貫徹落實二十大會議精神，持續以落實國家戰略爲目標，聚焦先進製造、硬科技、新能源、數字經濟、醫療健康、消費等關鍵賽道，切實服務實體經濟。工銀國際今年以來協助完成中國氫能「A+H」第一股億華通 （02402） 的香港上市項目，是助力國家「雙碳」戰略、構建現代能源體系的重要成果。另外，工銀國際亦協助完成美麗田園 （02373） 、淮北綠金 （02450） 和潤華服務 （02455） 的香港IPO項目，是服務擴大內需、助力經濟高質量發展的重要成果。

工銀國際企業融資及資本市場板塊聯席主管劉君表示，二十大的順利召開為市場注入強大信心，港交所 （00388） 亦推出一系列創新措施，以提高港股市場對投資者和潛在上市企業的吸引力，在多重利好的作用下，香港資本市場今年顯著回暖。

擴制度允未盈利特專科企上市　為資本市場注新活力

香港聯合交易所去年就18章C進行市場諮詢，建議擴大香港現有上市制度，允許未盈利的特專科技公司來港上市。劉君表示，該制度將利好新一代信息技術、先進材料、先進硬件、新能源及節能環保等行業領域的企業，也會為香港資本市場注入新活力。

工銀國際自成立以來協助境內企業海外股本融資規模超2,000億美元，是2019年至今在香港主板市場帳簿管理人承銷排名前三名的機構，也是唯一一家承銷2016年至今全部11宗30億美元以上中國企業香港IPO發行的機構。

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編輯：胡學能

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港股 工商銀行（01398） 香港交易所（00388） 淮北綠金股份（02450） 美麗田園醫療健康（02373） H股 潤華服務（02455） 億華通（02402） 香港 IPO
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