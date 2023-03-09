▲ 【內房危機】恒大據報本月20日前公布部分債務重組條款

據《路透》引述知情人士表示，中國恒大 （03333） 計劃在本月20日下一次法院清盤聆訊前公布一些債務重組條款，以尋求將清盤聆訊再次延期。

消息人士指出，恒大一直試圖與主要離岸債券持有人達成協議，條款包括將部分債務轉換為股權。消息指，與債券持有人的談判仍在進行中，最新討論的焦點是恒大將部分債務轉為其兩間香港上市公司恒大物業 （06666） 和恒大汽車 （00708） 股票價格和比例。

當中有消息人士指，恒大建議將債轉股計劃作為其重組計劃的核心部分，但債券持有人一直在爭取更好的條款。而恒大已經做出了一些妥協，但未達預期。債券持有人一直在敦促恒大董事局主席許家印投入更多自有資金來償還債務。

恒大負債超過3000億美元，其中227億美元是離岸債務。去年初，恒大啟動中國規模最大的債務重組程序之一，但尚未與債券持有人就細節達成協議。

恒大將於本月20日在香港一間法院出庭，就一名債權人提交的清盤申請舉行聽證會。

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編輯：姚卓然