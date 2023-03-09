▲ 【電動車】小鵬汽車傳多位核心高管離任 兩聯合創始人遭削權

內地電動車新勢力之一小鵬汽車 （09868） 近月人事持續動盪，有內媒指，小鵬汽車多名核心高管已離職或者即將離職，另外小鵬汽車兩名核心創始成員夏珩和何濤傳被收縮管轄業務。

報道指，小鵬汽車動力總成副總裁劉明輝已經離職，由零部件公司德爾福的前技術高管顧捷接替，目前顧捷已加入小鵬汽車，出任動力部門高級總監，直接向董事長何小鵬匯報。

兩副總裁相繼離職

此外，首席人才官兼銷售副總裁廖清紅也將離職，目前處於休假，報道引述，消息人士透露，廖清紅所負責的銷售和營銷業務，已分別由小鵬汽車老臣子王桐和剛從吉利加入不久的易寒接管，兩人均向小鵬汽車總裁王鳳英匯報。

報道提到，更大的人事震動將涉及小鵬汽車兩名核心創始成員夏珩和何濤。 2014年，小鵬汽車由夏珩、何濤、楊春雷三人聯合創立。 2017年，投資人何小鵬正式加入小鵬汽車，出任董事長兼CEO。

傳啟動內部計劃 夏珩、何濤管轄業務料被收縮

消息指，夏珩以往長期主管產品開發、生產製造、質量等業務，何濤重心則在採購供應鏈、直營銷售等領域；但從去年10月，小鵬汽車開始大型人事調整後，夏珩和何濤的管轄業務不斷被調整、收縮。

消息人士稱，何小鵬打算在內部啟動一個類似「再創業」的計劃，先破再立，後續公司會由何小鵬和王鳳英主導，料在這個計劃之下，聯合創始團隊成員夏珩和何濤，都將受到巨大震動。

目前，在小鵬汽車內部系統顯示，夏珩和何濤仍在職，報道稱，目前內部討論的方向之一可能是，夏珩轉去負責小鵬的各項自主零部件業務，例如電池、電機和充電技術等，為小鵬汽車繼續提供支持。

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編輯：李哲毅