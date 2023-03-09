【Google Chrome】內置掃毒工具服務逾7年　Chrome 111版起退役

▲ Chrome清理工具於2015年推出，Google表示該功能已執行超過8,000萬次清理。（法新社）

Google Chrome內置的清理工具（Cleanup Tool），常用於掃描電腦中是否存在導致Google Chrome出現問題的有害軟件（UwS），包括針對潛在的廣告軟件。不過由新推出的Google Chrome 111版本開始，將關閉該清理工具功能。

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Chrome用戶減少投訴垃圾軟件

Chrome清理工具於2015年推出，Google表示該功能已執行超過8,000萬次清理。惟有數個因素導致Google決定停用該工具，包括Windows安全性自2015年以來持續改善，能夠在UwS下載或安裝到Windows PC之前檢測到並阻止它們；加上Google Safe Browsing也具有阻止cookie遭竊取的能力，所以近年用戶對垃圾軟件的投訴持續下降。

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此外，Google也表示將刪除用於定期掃描Windows設備、並在發現可疑內容時提示用戶進行清理的組件，但用戶仍會受到Chrome上的安全瀏覽功能的保護，該功能會自動阻止危險網站存取和下載文件。

責任編輯：陳卓賢

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