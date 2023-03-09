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荷蘭宣布晶片設備管制 禁止部分晶片設備出口到中國

環球政經 17:38 2023/03/09

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荷蘭政府於周三（8日）證實，在美國施壓下，將對微晶片製造設備實施新的出口管制，禁止出售部分晶片設備予中國。首當其衝的ASML（美：ASML）表示，料措施不會影響今年財務前景，但可能對其長期前景產生重大影響。

 

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其中新的出口管制措施包括最先進的「深紫外光微影」（DUV）設備，屬ASML的強項，而公司先前曾向中國出售使用極紫外光 EUV 技術的最先進設備。ASML 在聲明中證實，需要為最先進的浸入式 DUV 系統的裝運申請出口許可證，但目前對措施中「最先進」的定義尚未清晰。

 

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荷蘭外貿部長 Liesje Schreinemacher 在一封致議員的信中表示，考慮到技術發展和地緣政治背景，政府有必要擴大對半導體特定製造設備的現有出口管制，以保障國家安全。

 

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撰文：鄭昊彤

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地緣政治 經濟 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 荷蘭 晶片

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