【消費情報】中銀信用卡享淘寶消費優惠　最多即減人民幣38元　另推商戶簽帳分期優惠

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根據中銀香港數據顯示，年輕客戶偏好選擇以更具彈性自主的方式付款。而為迎合客戶對靈活付款的需求，中銀信用卡提供商戶簽帳分期服務，覆蓋超過 4,000個消費熱點，客戶可自由選擇3個月至24個月免息免手續費分期，令消費更具彈性。
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在今年6月30日前，中銀信用卡客戶於淘寶消費，首三次申請3個月分期支付可享免手續費優惠；在3月31日消費滿人民幣538元，輸入獨家優惠碼「BOC38MAR」即減人民幣38元；消費滿人民幣315元，輸入「BOC15MAR」即減人民幣15元。
此外，於指定商戶申請簽帳分期可免息免手續費，其中包括以下商戶：
|商戶類別
|參與商戶
|美容護膚
|英格蜜兒、DR REBORN、NEO DERM
|電器家品
|豐澤電器、百老滙、中原電器
|珠寶配飾
|周大福、周生生、六福珠寶
|時尚購物
|崇光百貨、BRAND OFF、米蘭站
|生活消閒
|中國移動香港、CSL、通利琴行
|健康生活
|OSIM、OTO、OGAWA
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中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示：「中銀信用卡客戶對商戶簽帳分期的需求不斷上升，35歲以下年青客群商戶簽帳分期交易筆數更以倍數增長，主要集中於美容、電子消費品及珠寶首飾等消費類別。同時，網上購物簽帳分期亦愈趨盛行，中銀信用卡去年首次於淘寶推出簽帳分期服務，讓客戶使用 AlipayHK 綁定中銀信用卡申請分期，推出至今反應熱烈，佔本行整體商戶分期交易筆數約六成。」
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撰文 : 陳楚琨