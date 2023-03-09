【加密貨幣】FTX為主要客戶 加密貨幣銀行Silvergate宣布結束營運

加密貨幣銀行Silvergate Bank，其母公司 Silvergate Capital（SI）於周三（9日）宣布，有鑑於近日行業發展和法規調整狀況，決定結束營運並清算其銀行業務 。Silvergate表示將退回所有用戶存款，並設法將銀行剩餘資產價值最佳化利用。

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此前FTX作為其主要客戶，Silvergate受其清盤等事件影響，其1月財報顯示去年第四季虧損達10億美元，用戶提款更高達81億美元。Silvergate在上周四（2日）已警告資本不足，暗示營運或有困難，同時推遲發布年度財政報告。

為了彌補資金缺口，Silvergate除了在1月份裁員40%外，亦出售52億美元的債務證券，又向聯邦住房貸款銀行申請43億美元貸款。

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撰文：鄭昊彤