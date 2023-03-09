【京東業績】京東上季收入增7.1%　經調整淨利77億人幣勝預期　首派末期息0.31美元

▲ 【京東業績】京東上季收入增7.1% 經調整淨利77億人幣、勝預期

內地電商龍頭京東 （09618） （美：JD）周四（9日）收市後公佈2022年第4季以至全年業績。上季收入2,954億元（人民幣，下同），按年增7.1%，符市場預期；列賬純利約30.32億元，2021年同期蝕51.65億，符市場預期；經調整純利76.59億元，按年增114.8%，好過預期的55.34億元。

京東宣布，每股派息0.31美元或每份ADS派0.62美元，並暗示未來或每年行常派息。值得留意是，去年京東首度派發特別股息，每股0.63美元，或每份ADS 1.26美元。

【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

京東2022年列賬扭虧為盈

值得留意是，京東2022年扭虧為盈，全年純利103.80億元，2021年同期蝕35.60億元；經調整純利282.20億元，按年增65.0%。

京東早前傳出打響「補貼戰」，3月推出百億元補貼活動，市場關注京東對於今年補貼競爭看法，京東未有在業績報告透露對補貼看法，京東集團首席執行官徐雷在文件中表示，京東將繼續聚焦降低成本、提高效率和提升用戶體驗。

京東CFO：繼續探索新增長機會 同時重視財務紀律

京東集團首席財務官許冉則稱，將繼續探索新的增長機會，與此同時重視財務紀律和技術驅動的運營效率。

京東透露，今年1月向個體工商戶等發佈「春曉計劃」，包括為自然人提供最快十分鐘開店的快速入駐通道、「0元試運營」、2,100元「新店大禮包」等12項扶持政策，加大對商家的扶持力度，為商家減負增收。

上季京東零售增長放緩3.6%

京東上季京東零售增長放緩，按年增3.6%至2589.25億元。京東稱，第四季度，京東到家、京東新百貨與海瀾之家和迪卡儂等時尚、運動品牌達成戰略合作。其中，海瀾之家全國範圍內已有754家直營門店上線京東到家和京東小時購，迪卡儂也已有170家門店上線。

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記者：李哲毅