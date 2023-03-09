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祖高域未打針無法赴美參賽 佛州州長「獻計」偷渡

環球社會熱點 16:05 2023/03/09

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網球男單一哥、塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）因未接種新冠疫苗，未能到美國參與印第安韋爾斯大師賽。屬共和黨的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）開玩笑地「提議」，考慮安排船隻讓祖高域偷渡來美參賽。

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美國目前仍禁止未接種新冠疫苗的外國旅客入境，有指美國的新冠疫情公共衛生緊急狀態於5月11日結束後，當局或會放寬相關限制。

另一賽事邁阿密大師賽將於本月19日至4月2日，在佛州城市邁阿密舉行。

德桑蒂斯周三（8日）透露已去信總統拜登（Joe Biden），敦促對方放棄抗疫政治化，容許未打針的祖高域入境參賽。

他更開玩笑指，如果拜登仍拒絕讓祖高域入境，他會為祖高域安排一艘船，讓對方從巴哈馬群島偷渡入美國。

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祖高域過去幾年從未接種新冠疫苗，德桑蒂斯認為祖高域曾染疫應對病毒有免疫力，相信祖高域對美國及佛州構成零風險，不應因為選擇不打針而遭受歧視。

不過佛州以強硬態度打擊偷渡，德桑蒂斯去年曾私下包機偷送非法移民至馬薩諸塞州（又名麻省）一個富人島。

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責任編輯：鄭錦玲

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