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拜登擬升赤字削減目標 10年減23.5萬億

環球經濟金融 15:35 2023/03/09

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美國總統拜登（Joe Biden）將在周四（9日）公布財政預算案，有指他打算未來10年內削減的政府赤字目標上升至3萬億美元（約23.5萬億港元）。

FBI局長警告 TikTok恐威脅美國國家安全 【下一頁】

拜登預計將在搖擺州賓夕凡尼亞（Pennsylvania）宣布，未來10年內政府財政赤字削減目標為3萬億美元，較上月發布國情咨文時2萬億美元（約15.7萬億港元）大幅增加。

拜登周三（8日）在社交平台Twitter發文，本周將展示對美國投資發展的願景﹑降低家庭成本及經濟增長的財政預算詳情，呼籲共和黨議員支持。他同時承諾不會向年薪40萬美元（約314萬港元）民眾加稅。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）同日透露，預算提出的稅改將讓富裕及大企業支付更公平的稅額，同時減少針對特定團體如大型石油企業及大型藥廠的開支浪費。

蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片） 【下一頁】

不過，皮埃爾未有提及拜登希望額外削減的1萬億美元赤字財政來源，但外界預料華府相信將向富裕美國民眾及企業「開刀」。

分析認為，因參議院由共和黨控制，拜登的財政預算難以迅速在國會獲通過。

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責任編輯：吳漢培

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