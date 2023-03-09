華麗呈現「存在 • 她力量」國際女性當代藝術展 彰顯女性力量 3 月 24 至 29 日 香港大會堂免費入場 50 多位優秀女性藝術家 過百件作品登場

三月香港藝壇熱鬧非凡，眾多國際藝術展覽聚首一堂，故向有「藝術三月」之稱。在香港藝術發展局的支持下，天趣藝術人生基金會隆重呈現 「存在．她力量」——國際女性當代藝術展，展覽將於 2023 年 3 月 24 至 29 日在中環香港愛丁堡廣場五號香港大會堂低座舉辦。作為與香港 Basel 及 Art Central 同期的平行展，將集結眾多香港與海內外優秀女藝術家、共同參與華麗展示女性藝術家的力量。

是次展覽將展出來自全球數十個國家及地區五十多位優秀女性藝術家共過百件精湛的作品，包括方召麐，郭楨和克裏斯蒂娜•巴羅佐等傑出女性藝術家為代表的精彩傑作，她們將承載著獨立自主的女性精神，融入到個人藝術作品中，突顯女性的生命意義，引導人們去思考女性在當代社會的身份地位和其理想的存在狀態，呼籲當今社會真正構建兩性平等，展覽會呈現富個人獨特風格的精彩傑作，讓大衆享受魅力藝術盛宴。

「存在．她力量」國際女性當代藝術展作爲第三屆「大愛無疆」藝術覽，以「學術及關愛」為主題，從來自不同民族背景和文化的女性視角出發，呈現多元藝術創作。透過參展女性藝術家的細膩視角與筆觸，展現並分享大愛，以女性藝術促進世界社會人文的持續發展。展覽將免費向公衆開放，並有藝術論壇、學術講座、導覽工作坊及慈善公益活動，通過藝術展覽傳遞人類愛與和平精神，推動香港女性藝術的普及和發展，共享國際女藝術家共同努力的成果。

以下是部份參展的藝術家及其作品︰

方召麐

一代國畫改造及水墨實驗的大師方召麐，其作品包括山水、花鳥、人物、書法等，國畫成就備受各界肯定。她曾師從國畫大師張大千，作品保留老師的風格，作品色彩濃烈，用筆豪放；正如劉唯邁所評「書則剛毅沈厚，畫則古樸渾拙，且多年鍥而不捨，力求創新，三年一小變，十年一大變」。曾於香港大學，英國牛津劍橋等世界各大院校及博物館舉辦個展，歷年來作品多次入選國內外大型書畫展覽並獲獎，為博物館、美術館收藏。此次展出的山水畫作將以平淡、沈穩的筆墨表現山石的挺拔銳利，由淡到濃，渾然一體，酣暢淋漓，彰顯山河壯闊，盡顯女性力量和獨特的細膩感並存之美。

郭 楨

郭楨是一代藝術家和獨立策展人，此藝術覽將展出郭楨著名的立體軟雕塑作品《母親》， 她采用女性身體最能代表女性身體特征的乳房形象進行藝術塑造。郭楨說，一個女人的乳房除了哺乳以外，還有許多功能，是人性中最純情而又親近的一面，但也承受著最為痛楚無奈的割舍和枯萎，她將手工製作的彩色布藝的女性乳房，儀式化的並置在一個巨大的空間裏，這種第二自然風景的視覺張力，突顯出當下社會仍然存在著諸多對女性的歧視與不公，但女性性別身份以其令人震撼的堅韌、無線的張力體現出自己存在的價值和意義，以及女性權力話語平等中的一種在場。

克裏斯蒂娜•巴羅佐 Cristina Barroso

克裏斯蒂娜•巴羅佐（Cristina Barroso），美麗、開朗而執著於藝術，曾於南伊利諾伊大學和三藩市藝術學院學習哲學和美術，並曾任曼海姆藝術學院客席教授。她在世界範圍內舉辦了多次個展和群展，如在耶路撒冷藝術中心、慕尼克普拉特林塞爾行動論壇、梅克倫堡－前波美拉尼亞普呂紹城堡，以及曾為柏林馬爾馬專案駐場藝術家；並獲得了許多獎項和獎學金。克裏斯蒂娜•巴羅佐此次展覽，以星體和宇宙作主題提供了微觀和宏觀宇宙視角的對比，以多條曲折的紅綫貫穿空間來丈量宇宙浩瀚，一種新的眼光來看待生命的跨度，以彰顯女性的豐富內在和生命的本質，突顯現實曲折下女性潛力的迸發和力量。

關於主辦機構

香港天趣國際女性藝術研究會

香港天趣國際女性藝術研究會 2011 年創辦至今，一直不遺餘力地推動香港與國際女性藝術交流，為女性藝術的發展與進步搭建了長期、穩定、優質、專業的公益平臺。

天趣藝術人生基金會

天趣藝術人生基金會成立於 2019 年，是立足於香港的慈善機構（NGO），致力於挖掘並培育優秀的青年藝術人才、協助提升女性的藝術價值、學術地位及社會影響力，為畫壇帶來更多真正有潛力的藝術新星，通過構建堅實且具影響力的藝術公益平臺，持續不斷地為青年及女性藝術工作者提供全方位的支援。

*有關更多「存在 • 她力量」國際女性當代藝術展的詳情，請參閱官方網站：http://www.hkifars.com

(特約)