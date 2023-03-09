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【內房危機】龍光據報尋求新發行七年期美元債　置換34億美元存續票據

股市 15:09 2023/03/09

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【內房危機】龍光據報尋求新發行七年期美元債　置換34億美元存續票據

據《彭博》引述知情人士透露，在最新的債務重組計劃中，龍光 （03380） 尋求通過新發行七年期美元債，以置換34億美元的存續票據。

知情人士指，龍光集團本周讓部分公開債券持有人了解最新的債務重組計劃，並稱目前是初步計畫，可能會根據債權人的反饋意見進行調整。彭博匯編數據顯示，龍光集團旗下存續美元債最長2028年到期。

去年8月，龍光集團表示將暫停美元債償付。龍光集團1月份與債權人開會時透露，計畫2月中旬前敲定境外重組方案條款，之後再被推後。

另外，龍光集團兩家子公司的清盤呈請聆訊下周將在香港法院舉行。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

 

港股 民企內房股 債券 龍光
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