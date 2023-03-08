【網絡安全】yuu被偽冒 所有會員全部被登出 記得重設密碼

最近網絡安全問題愈來愈受重視，近日有不法之徒利用偽冒yuu的詐騙短訊，虛假yuu網頁及其他非法手段企圖獲取yuu會員之個人資料，

為保障會員，yuu已於會在2023年3月8日晚上8時起自動登出所有會員帳戶。所以市民邢要重設yuu帳戶密碼並重新登入。

在更改密碼時，亦建議設定一組全新密碼，不要重覆使用其他帳戶的密碼。



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責任編輯：陳玉蓮