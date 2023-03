蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）

美國社運人士Yiatin Chu近日在社交平台Twitter上載影片,指紐約皇后區(Queenss)中餐廳Fish Village遭受一群蒙面青少年砸毀。片中店內顧客紛紛逃離現場,而員工則在一旁表現得束手無策,未能攔截施襲者。

美國警方承認,指事發於上周六(4日)當地時間夜晚8時15分(香港時間周日上午9時15分)左右。逾10名門蒙面青少年在店中砸毀座椅、餐具和窗戶,但未有帶走任何財物。據報事件約造成餐廳約2萬美元(約15.6萬港元)損失,但至今仍未有人被捕。

Yiatin Chu在帖文中表示,相關影片近期在微信中瘋傳,並指驚訝當地治安已跌至如此低水平,無人需要就針對個人財產的襲擊行為負責。