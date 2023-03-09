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蒙面青少年群闖紐約中餐廳打砸 華裔職員憂治安成疑（有片）

環球社會熱點 15:29 2023/03/09

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美國社運人士Yiatin Chu近日在社交平台Twitter上載影片，指紐約皇后區（Queenss）中餐廳Fish Village遭受一群蒙面青少年砸毀。片中店內顧客紛紛逃離現場，而員工則在一旁表現得束手無策，未能攔截施襲者。

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美國警方承認，指事發於上周六（4日）當地時間夜晚8時15分（香港時間周日上午9時15分）左右。逾10名門蒙面青少年在店中砸毀座椅、餐具和窗戶，但未有帶走任何財物。據報事件約造成餐廳約2萬美元（約15.6萬港元）損失，但至今仍未有人被捕。

Yiatin Chu在帖文中表示，相關影片近期在微信中瘋傳，並指驚訝當地治安已跌至如此低水平，無人需要就針對個人財產的襲擊行為負責。

餐廳經理Tony Hu透露，施襲者多為亞裔或拉丁裔人士，約有20人，事發時店內約有30名顧客。施襲者從進店到離開未發一言，整個過程不足一分鐘。他當時曾報警求助，但當電話接通時，對方已經離開。

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Tony Hu指雖然事件中無人受傷，但憂慮對餐廳聲譽造成長期影響，日後無顧客光顧。他同時亦擔憂旗下員工安全，恐怕施襲者或會再回來。餐廳員工 Tong Yi Hu周二（7日）亦用普通話接受《紐約時報》訪問指，仍未知店舖被針對原因，並指城市變得愈來愈不安全。

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責任編輯：李俊儀

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