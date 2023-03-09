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【平息風波】大眾汽車拒助追蹤被盜車惹公憤　向部分車款免費提供5年緊急服務

科技 17:15 2023/03/09

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大眾汽車宣布向旗下2020至2023年車款的車主，免費提供5年聯網車輛緊急服務「Car-Net」。（法新社）

大眾汽車（Volkswagen）早前因車輛定位功能試用期結束為由，拒絕幫助追蹤被盜汽車，引起大量負面報道。為平息風波，大眾汽車就事件道歉，並宣布向旗下2020至2023年車款的車主，免費提供5年聯網車輛緊急服務「Car-Net」。

【召回Tesla電動車】Tesla Model Y椅背未固定　同月二度召回車輛

事件緣於發生在美國伊利諾伊州的汽車盜竊及兒童綁架案，被盜車輛是2021 年大眾車型Atlas，車內有一名2歲嬰兒。

汽車被盜後，警方聯絡大眾Car-Net，以追蹤失車位置，卻被告知由於該車的定位功能試用期已結束，需要支付150美元（約1,177港元）才能激活，而激活也需花30分鐘，但警方後來通過其它方式找回車輛和孩子。

【電動車市場】日產提高美國EV系統產能　冀與Tesla競爭

大眾汽車的做法惹來大量負面新聞及公眾輿論，及後該公司宣布為客戶設定新的標準，以優化客戶體驗，並會由6月1日開始，向2020至2023年車款的車主提供5年免費的Car-Net服務，當中包括自動碰撞通知、緊急援助、被盜車輛定位和防盜警報等。

責任編輯：陳卓賢

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