▲ 【TMT展望】德勤：中國2027年半導體市場規模達238億美元

德勤中國發表2023年科技、傳媒及電信（TMT）行業預測報告，預計中國未來5年中國功率半導體市場複合年增長率為4.5%，2027年市場規模達238億美元。德勤中國科技、傳媒和電訊行業管理諮詢主管合夥人陳淑嫻認為，中國正追趕全球技術步伐，並已能自主製造高端晶片，應用於人工智能、載人航天科技等領域。

本地技術方面，德勤中國華南區科技、傳媒和電訊行業主管合夥人陳耀邦補充指，香港具龐大大學人才、研究資源，近年更有高端航天科技上市公司落戶將軍澳，認為香港也適合作半導體科技發展。

近日電視廣播 （00511） 宣布於淘寶作直播帶貨後，股價曾連日上漲。德勤中國華南區電訊、傳媒及娛樂行業主管合夥人李寶芝認為，現象反映購物社交化，預期今年全球社交商業市場銷售額按年增25%至1.02萬億美元，本地電子支付有待改進才能跟上熱潮，把媒體及支付結合，改良用戶體驗。

中國本周宣布成立國家數據局，整合網信辦、發改委相關監管職能，德勤中國科技、傳媒和電訊行業主管合夥人林國恩認為監管清晰有利平台經濟發展。

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記者：宋佩恩