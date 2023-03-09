【太古19】太古A去年賺近42億 增長25% 派第二次中期息每股1.85元

太古A（00019）公布，截至去年12月底止，股東應佔溢利41.95億元，按年增長25%；撇除投資物業價值變動的基本溢利為47.48億元，跌10.3%；撇除兩個年度的重大非經常性項目後的得經常性基本溢利為38億元，跌22%。

太古A第二次中期息每股1.85元，全年共派息每股3元；太古B（00087）第二次中期息每股0.37元，全年共派息每股0.6元，兩者皆按年升15%。

業績公布後，太古A股價午後顯著回吐，截至2時半，太古A報64.4元，跌1.5%；太古B報10.06元，暫無升跌。

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公告指出，集團經常性基本溢利減少，主要是由於國泰航空（00293）的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌。國泰航空的虧損增加，反映聯屬公司的業績狀況，撇除聯屬公司後的國泰航空業績有所改善。

業務表現方面，集團應佔太古地產（01972）經常性基本溢利為58.44億元，微升0.5%。物業買賣所得溢利增加，主要反映香港EIGHT STAR STREET住宅項目及越南The River住宅項目錄得溢利。

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飲料部門方面，由於大中華區實施防疫措施，加上成本壓力，令太古可口可樂2022年的表現受到不利影響，然而美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷。太古可口可樂去年賺23.9億元，按年下跌6%，美國及台灣的應佔溢利增加，中國內地及香港則減少。

航空部門方面，按100%基準計算，國泰航空於2022年錄得應佔虧損65.48億元，航空公司於上半年（在防疫措施開始放寬前）業績疲弱，但下半年大幅改善，不僅產生現金淨額，還錄得溢利。港機應佔溢利1.85億元，跌53%，主要是由於缺少2021年的美國政府財政支援。

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記者：李兆明