全球最老人瑞128歲離世 長壽秘訣靠兩樣食物

南非128歲女人瑞馬齊布科（Johanna Mazibuko）近日離世，家人指其死因料為中風。馬齊布科一生橫跨三個世紀，曾經歷兩次世界大戰、西班牙流感及新冠肺炎，獲外媒封為全球最長壽人瑞。

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馬齊布科於1894年出生，從小在南非東北部城鎮Klerksdorp的一個粟米農場長大。馬齊布科家中有12個兄弟姐妹。

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她從小靠飲鮮牛奶和食野菠菜長大，也成為長壽秘訣。雖然她近年飲食貼近現代，但偶爾也會懷念童年時期的鄉野飲食。

馬齊布科長大後嫁給一名鰥夫，由於丈夫家中有牛，她會擠牛奶及製作牛油來賣錢維生。兩人育有7名子女，其中兩名子女仍在世，有50個孫兒和曾孫。

她婚後曾為農場主做家務賺錢，一直努力工作多年。

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馬齊布科於128歲生日當日接受當地媒體訪問，稱她很驚訝自己已生活多年仍活著，而周圍的人都已經死了。

她很好奇自己甚麼時候會死，不明白活著又有何意義。她形容對這個世界感到厭倦，她的生活終日只是坐著無所事事。

雖然馬齊布科有身份證等文件證明其出生年份，但健力士世界紀錄一直未有承認她為全球最長壽人瑞，她所身處的社區多年來極力為其爭取官方認證。

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責任編輯：鄭錦玲