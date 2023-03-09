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【電費回扣】中電4月起向所有客戶提供3個月「燃料費特別回扣」　料回扣總額8000萬至1億元

Hot Talk 13:44 2023/03/09

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【電費回扣】中電4月起向所有客戶提供3個月「燃料費特別回扣」　料回扣總額8000萬至1億元

中電控股 （00002） 旗下中華電力公佈，4月起向所有客戶提供為期3個月的「燃料費特別回扣」，目的是在疫後經濟復蘇之際，進一步減低燃料價格變動對客戶的影響，減輕他們的生活開支，估計4月至6月的燃料費特別回扣總額為8,000萬至1億元。

將燃料調整費維持於62.8港仙的水平

按照燃料調整費每月自動調整的機制，中華電力在今年3月的燃料調整費為每度電62.8港仙。中華電力將從燃料價格調整條款賬撥出款項，在4月到6月期間，為所有客戶提供「燃料費特別回扣」，使客戶所支付的燃料調整費不高於每度電62.8港仙的水平。

由於現階段尚未知悉4月至6月的實際燃料調整費，若屆時燃料調整費高於每度電62.8港仙，中華電力將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於62.8港仙的水平。若燃料調整費低於每度電62.8港仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。

近來國際油價走勢有漸趨穩定的跡象

中華電力總裁蔣東強表示，現時是香港復蘇的重要時期，向客戶發放「燃料費特別回扣」，以反映早前能源價格的正面發展及紓緩燃料成本波動對電價所造成的影響，近來國際油價已經由較高位回落，走勢有漸趨穩定的跡象，希望這個情況可以持續，近幾星期煤的價格亦有所下降，如果國際油價及煤價繼續維持在較低水平，相信一段短時間後，「燃料調整費」將會有所下調，可以減輕客戶的電費壓力。

「燃料調整費」會根據過去三個月的實際燃料價格平均值，和原來預測價格的差別，自動調整每月的「燃料調整費」。以過去三個月平均值計算，可減低因燃料價格短期波動而對電價造成的影響。有關的「燃料調整費」會每月在中華電力網頁及每期電費單公佈。

相關文章：【加電費】兩電3月調高燃料調整費　中電：油價煤價已從高位回落、未來燃料費有機會下調

相關文章：【業績│公用股】中電去年純利大跌89%　末期息維持1.21元、股息率約5.5厘　澳洲業務蝕逾52億

編輯：陳韻妍

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