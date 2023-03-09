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【社會共融】滙豐私銀邀3講者出席「女性領袖論壇2023」　伍楊玉如：滙豐香港財管及個人銀行女員工達58%

Hot Talk 13:25 2023/03/09

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【社會共融】滙豐私銀邀3講者出席「女性領袖論壇2023」　伍楊玉如：滙豐香港財管及個人銀行女員工達58%

滙豐環球私人銀行舉辦年度「女性領袖論壇2023」（「Women’s Forum 2023」），邀請三位傑出女性領袖，包括滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如，奧恩國際幼兒園暨幼稚園創辦人郭曉芝及TATE Dining Room、 MORA及 AN Soy & date by TATE創辦人兼行政主廚劉韻棋分享個人經驗，探討女性如何能夠打破社會界限，在行業中突圍而出；並就女性在職場上的地位、如何在男性主導的行業中打破性別定型，以及如何透過家庭和教育塑造共融未來等議題交流。

是次論壇以「Champion Tomorrow. Amplifying Voices」為主題，探討女性在培育和鼓勵他人協助達至社會平等方面所扮演的角色。 滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明指，滙豐一直致力為所有女性提供所需支援，讓她們更輕鬆掌握自身財務。

滙豐一直積極締造共融工作環境，伍楊玉如指，滙豐一直推動多元共融、亦鼓勵員工就公司長遠發展發表意見，滙豐香港區財富管理及個人銀行的女性員工的比例高達58%，未來繼續在招聘、培育和留住人才方面力求創新，促進多元共融的職場文化。

三位嘉賓一致認為社會各界須匯聚力量，以促進女性的個人發展及創造多元平等的空間，隨著更多女性加入，她們將會為社會、經濟及文化發展帶來全新局面，利用創新思維為今後的世界帶來更深刻的影響。

相關文章：【HSBC滙豐】廖宜建：數碼人民幣料有助放寬跨境結算規則　香港應抓住發展機會

相關文章：【三八婦女節】滙豐香港：女高管比例增至38.6%、高於集團平均 　林慧虹：多元共融有利決策

編輯：陳韻妍

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