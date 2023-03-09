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前女友爆曾遭老虎活士性侵 起訴索償逾2.3億

環球社會熱點 13:25 2023/03/09

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高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）和前女友赫爾曼（Erica Herman）曾拍拖6年，有法庭文件顯示，她已入稟起訴「老虎」活士性侵，要求索償3,000萬美元（約2.34億港元）。赫爾曼指控「老虎」活士欺騙並將她鎖在住所外，更強迫她簽署保密協議。

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英媒引述法庭文件報道，赫爾曼去年10月時入稟起訴「老虎」活士，試圖取消一份她聲稱因被迫簽下的保密協議。赫爾曼亦在文件中指，案件涉及性虐待指控，但未有透露相關詳情。

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赫爾曼要求「老虎」活士賠償3,000萬美元，作為感情傷害費用，指控他利用欺騙手段將她趕出兩人共同居住6年的佛州豪宅。她其後不斷要求返回家中，亦被「老虎」活士經紀人拒絕。

赫爾曼亦同時起訴「老虎」活士的信託機構Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust，公司正是佛州豪宅持有人。赫爾曼指根據口頭協議，她本應被允許在佛州豪宅中再居住5年。她亦在文件中指，受私人信託公司壓力，她被迫簽下保密協議。

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赫爾曼指「老虎」活士更取走了她4萬美元（約31.2萬港元），並對她獲得相關款項方式提出無理且具誹謗性的指控。赫爾曼形容，男方在和她分手時使用了詭計（trickery）。

「老虎」活士律師承認，赫爾曼曾簽署保密協議，但強調赫爾曼是以客人身份居住在豪宅中，兩人從未結婚。律師亦透露，「老虎」活士在2022年10月13日提出分手，而女方聲稱想繼續居住在豪宅的說法直接損害男方及其兩名子女的利益。

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責任編輯：李俊儀

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