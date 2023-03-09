▲ 【電視廣播TVB】TVB：電子商貿直播活動仍處於早期階段、對集團貢獻尚未能確定 股價半日轉跌3%

TVB電視廣播 （00511） 上周宣布在淘寶合作並舉行商貿直播後，股價連日大彈，集團今日中午表示，在中國內地的電子商貿直播活動仍處於早期階段，未來對集團的貢獻尚未能確定。

電視廣播股價連續5個交易日異動。TVB周四早段曾升33%，高見17.9元，創約4年高位後，一度倒跌一成。TVB股價半日報13元，跌3%，成交達10億元。

電視廣播表示，鑑於中國內地消費者廣泛接受電子商貿直播作為零售及娛樂活動，集團預期未來對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續。此外，集團相信TVB品牌在中國內地的信任度及信譽令集團成為高價值消費品獨特的線上分銷渠道。

董事局認為，電子商貿直播為集團提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會。因此，集團將繼續與淘寶合作，未來亦將致力與其他中國內地電子商貿平台發展類似的合作夥伴關係。

於3月7日，集團首場直播自下午六時至午夜十二時於集團香港之直播室由TVB藝員主持，並帶來人民幣2,350萬元的總銷售額（約為港幣2,650萬元）。該六小時直播節目累計觀看人數超過320萬，累計觀看次數超過485萬。於直播節目銷售的產品涵蓋中國内地、香港及國際品牌的各類消費商品。

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編輯：姚卓然