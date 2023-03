【奧斯卡】楊紫瓊IG拉票恐違規 提及對手姬蒂白蘭芝惹禍

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月13日舉行,楊紫瓊將與姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)爭奪影后殊榮。不過楊紫瓊於社交媒體Instagram(IG)的帖文,提及姬蒂白蘭芝的名字,恐違反奧斯卡規定。

楊紫瓊周二(7日)當日於距離奧斯卡投票期結束尚有數小時前,於IG轉載雜誌《Vogue》一篇標題為「距離上一次有非白人影后以來已隔20多年」(It's Been Over Two Decades Since We've Had a Non-White Best Actress Winner)的文章。

文章指出奧斯卡獎很少僅憑演技本身來決定得獎者,更暗示大多數白人評審較認同與他們長相相似的入圍者。

撰文者指,有反對聲音或會指姬蒂白蘭芝的演技更出色,但強調姬蒂白蘭芝曾兩度獲得奧斯卡殊榮,無需再靠第三度獲獎來證明其勢力。

文章其後指,相比之下楊紫瓊獲獎將改變其一生,會永遠被冠以奧斯卡得主的頭銜,使她經歷被低估的十年後可獲得更好的角色。

不過奧斯卡主辦方禁止入圍者,以任何形式提及對手名字或頭銜挑起競爭,楊紫瓊轉載上述帖文或構成違規。她其後已緊急刪文。

責任編輯:鄭錦玲