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【奧斯卡】楊紫瓊IG拉票恐違規 提及對手姬蒂白蘭芝惹禍

環球社會熱點 12:36 2023/03/09

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第95屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月13日舉行，楊紫瓊將與姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）爭奪影后殊榮。不過楊紫瓊於社交媒體Instagram（IG）的帖文，提及姬蒂白蘭芝的名字，恐違反奧斯卡規定。

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楊紫瓊周二（7日）當日於距離奧斯卡投票期結束尚有數小時前，於IG轉載雜誌《Vogue》一篇標題為「距離上一次有非白人影后以來已隔20多年」（It's Been Over Two Decades Since We've Had a Non-White Best Actress Winner）的文章。

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文章指出奧斯卡獎很少僅憑演技本身來決定得獎者，更暗示大多數白人評審較認同與他們長相相似的入圍者。

撰文者指，有反對聲音或會指姬蒂白蘭芝的演技更出色，但強調姬蒂白蘭芝曾兩度獲得奧斯卡殊榮，無需再靠第三度獲獎來證明其勢力。

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文章其後指，相比之下楊紫瓊獲獎將改變其一生，會永遠被冠以奧斯卡得主的頭銜，使她經歷被低估的十年後可獲得更好的角色。

不過奧斯卡主辦方禁止入圍者，以任何形式提及對手名字或頭銜挑起競爭，楊紫瓊轉載上述帖文或構成違規。她其後已緊急刪文。

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責任編輯：鄭錦玲

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