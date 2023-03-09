Adidas終止與Kanye West合作 近百億Yeezy恐成「蟹貨」

運動品牌Adidas早前宣布，與發表種族歧視及反猶太言論的美國饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）解除合作。據悉，Adidas仍有高達約12億美元（約94.2億美元）的Kanye West的Yeezy系列產品。

Kanye West神隱多時不斷拖 累前律師辭職不果 【下一頁】

Adidas行政總裁Bjorn Gulden表示，Yeezy產品在二手市場價格急升，有意把出售Yeezy產品後的收益作慈善用途。但Adidas如出售Yeezy存貨，按合約仍需支付Kanye West收益。

Gulden亦表明，排除如燒毀所有Yeezy存貨的提議，並指免費派發亦令狀況變得十分複雜。惟Adidas亦承認，找出辦法處理剩餘Yeezy存貨的機會只有約15%至30%。

美國二手球鞋店Impossible Kicks店主John Mocadlo表示，一對Yeezy 350 「Zebra」已由4個月前約260美元（約2,041美元），升至現時340美元至360美元（約2,669港元至2,826港元）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Adidas控Thom Browne間條設計侵權 在美敗訴擬上訴 【下一頁】

Adidas去年10月宣布終止與Kanye West長達9年的合作關係，直言不能容忍任何反猶太及仇恨言論。

Adidas估計單在去年最後一季，停止與Kanye West合作帶來高達6億歐元損失（約49.7億港元），並警告投資者，2023財政年度的損失亦最少5億歐元（約41.4億港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培