【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92%、中港所有業務皆放緩　派第二次中期息0.2元

▲ 【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92% 派第二次中期息0.2元

九龍倉 （00004） 公布全年業績，九倉基礎淨盈利按年減少92%至3.03億元，若計入投資物業重估虧損7.35億元及其它非現金項目，九倉全年轉虧，集團股東應佔虧損17.05億元，每股基本虧損0.56元，派第二次中期股息0.2元。

集團收入減少19%至180.64億元，營業盈利減少23%至66.03億元。因內地疫情間歇爆發，投資物業收入減少11%至48.71億元，酒店收入下跌26%至3.69億元。發展物業收入倒退33%至74.62億元。唯一有所改善的是投資分部，營業盈利升14%至15.17億元。

香港及內地所有業務皆放緩，物業銷售總額減少74%至60億元，未售存貨減值撥備合計接近60億元，資產淨值再減6%至1520億元。

香港營業盈利減少59%

按應佔份額計算，集團在香港全年銷售額10.25億元，及至年杪的未確認入賬銷售額為7.33億元。確認入賬的發展物業收入減少79%至9.05億元，營業盈利減少59%至6.16億元。

集團指，中國內地發展物業市場流動性不足及債務纏身的發展商高調違約，皆嚴重影響購房者意欲和住宅物業交易。內地應佔已簽約銷售額減少70%至42億元人民幣，確認入賬收入減少50%至143.08億元，營業盈利減少56%至16.88億元。

集團的中國內地投資物業組合出現近年來首次收入倒退，下半年遭受的打擊更為嚴重。收入跌11%至47.98億元，營業盈利下跌9%至32.26億元。

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責任編輯︰梁浩碩