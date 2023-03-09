  • 25°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92%　派第二次中期息0.2元

股市 12:29 2023/03/09

分享：

分享：

【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92%　派第二次中期息0.2元

九龍倉 （00004） 公布全年業績，九倉基礎淨盈利按年減少92%至3.03億元，若計入投資物業重估虧損7.35億元及其它非現金項目，九倉全年轉虧，集團股東應佔虧損17.05億元，每股基本虧損0.56元，派第二次中期股息0.2元。

集團收入減少19%至180.64億元，營業盈利減少23%至66.03億元。因內地疫情間歇爆發，投資物業收入減少11%至48.71億元，酒店收入下跌26%至3.69億元。發展物業收入倒退33%至74.62億元。唯一有所改善的是投資分部，營業盈利升14%至15.17億元。

香港及內地所有業務皆放緩，物業銷售總額減少74%至60億元，未售存貨減值撥備合計接近60億元，資產淨值再減6%至1520億元。

按應佔份額計算，集團在香港全年銷售額減79%至10.25億元，及至年杪的未確認入賬銷售額為7.33億元。確認入賬的發展物業收入減少79%至9.05億元，營業盈利減少59%至6.16億元。

集團指，中國內地發展物業市場流動性不足及債務纏身的發展商高調違約，皆嚴重影響購房者意欲和住宅物業交易。內地應佔已簽約銷售額減少70%至42億元人民幣，確認入賬收入減少50%至143.08億元，營業盈利減少56%至16.88億元。

集團的中國內地投資物業組合出現近年來首次收入倒退，下半年遭受的打擊更為嚴重。收入跌11%至47.98億元，營業盈利下跌9%至32.26億元。

【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6%　董事局或在5月AGM前斥14億回購股份

【業績│地產股】太古地產去年基本溢利減少9%、末期息反增6%至0.68元　現價股息率4.8厘

責任編輯︰梁浩碩

港股 九龍倉集團（00004）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、康師傅控股 　並分析受壓股和黃醫藥

下一篇文章

【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6%　或在5月AGM前斥14億回購股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌32點、納指期貨跌0.2%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌32點、納指期貨跌0.2%　鮑威爾：未決定3月加息幅度（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港3%　夜期收市升39點（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【港元滙價】港滙再觸7.85弱方　美元3個月拆息驚見5.12厘　金管局將接錢逾百億？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款