【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增16%　尚餘14億元回購額未動用、浮息借款比例大增

▲ 【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6% 董事局或在5月AGM前斥14億回購股份

太古A （00019） （B股：00087）去年基本溢利按年減少10%至47.48億元，經常性基本溢利減少22%至38億元，主要是由於國泰航空的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌。太古列帳溢利則增長25%至41.95億元。

太古增加第二次中期股息15.6%，A股派1.85元，B股派0.37元，全年派息增加15%，A股派3元，B股派0.6元。太古業績後股價轉弱，全日跌3%，收報63.4元，成交1.25億元。

太古去年8月宣布最多斥資40億元回購，公司最新回購3938.3萬股A股及4442.5萬股B股，現金總代價為26億元，平均作價A股每股56.6元，B股每股9.2元。太古表示，在5月舉行股東周年大會（AGM）前，可動用14億元作回購股份。

白德利：中國將有報復式消費和出遊

太古主席白德利對今年業務前景樂觀，形容其他經濟體解除防疫限制後都會出現「報復式消費和出遊」，香港和內地也不例外，即使地緣政治因素仍在，但兩地今年經濟下行風險相當有限。

太古目前業務以地產、飲料和航空三大板塊組成。

太古應佔太古地產經常性基本溢利為58.44億元，去年來自物業投資的經常性基本溢利下降，這主要反映來自香港的辦公樓租金收入下跌及中國內地零售物業租金收入減少，酒店業務的業績繼續反映營運環境充滿挑戰。

飲料部門方面，太古可口可樂去年溢利下跌6%至23.92億元，主要因為大中華區銷售受累疫情以及原料成本上升影響。公司補充，太古可口可樂在美國及台灣的應佔溢利增加，抵銷大部分不利影響抵銷。

白德利預期，內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦，但香港的辦公樓市場預計仍然疲弱。太古可口可樂方面，隨著防疫措施結束，內地的銷量預計將會增加，預計商品價格（及因此原料價格）將低於去年達到的高峰水平，同時集團今年會繼續在內地及東南亞尋求醫療保健方面的機遇。

太古借款浮息比例上升

截至去年底，太古可動用流動資金為331億元，而借款總額中，59%以固定利率安排，較前一年度同期的84%下跌，浮息借款比例就由16%增至41%。期末資本淨負債比率按年增6.1百分點至18%。

太古財務總監馬天禮解釋，比例改變主要因為去年為到期借款時再融資時，浮動息率較為低廉，而且去年債券市場較不利，令集團減少利用債券發行融資。他補充，近6成固定息率比例在行內屬穩健水平，而未來集團重新以債券融資，都會再推高固定息率的佔比。

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編輯：陳韻妍