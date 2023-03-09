【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6%　或在5月AGM前斥14億回購股份

▲ 【太古業績】太古去年基本溢利減少10%、末期息反增15.6% 董事局或在5月AGM前斥14億回購股份

太古A （00019） （B股：00087）去年基本溢利按年減少10%至47.48億元，經常性基本溢利減少22%至38億元，主要是由於國泰航空的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌；列帳溢利則增長25%至41.95億元。太古增加第二次中期股息15.6%，A股派1.85元，B股派0.37元，全年派息增加15%，A股派3元，B股派0.6元。

太古指，去年公司回購3938.3萬股A股及4442.5萬股B股，現金總代價為26億元，平均作價A股每股56.6元，B股每股9.2元。太古指，董事局有權於截至2023年5月舉行股東周年大會（AGM）前，另以14億元的現金總代價回購股份。

白德利：對今年業務前景保持樂觀

太古主席白德利指，對今年業務前景保持樂觀，中港已停止實施防疫措施，而且已全面通關，均會為集團業務帶來重大的正面影響，尤以航空業務為甚，未來仍以實現拓展核心業務的策略目標為主要重點工作。

太古應佔太古地產經常性基本溢利為58.44億元，去年來自物業投資的經常性基本溢利下降，這主要反映來自香港的辦公樓租金收入下跌及中國內地零售物業租金收入減少，酒店業務的業績繼續反映營運環境充滿挑戰。

飲料部門方面，由於大中華區實施防疫措施，加上成本壓力，令太古可口可樂去年的表現受到不利影響，但美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷。

太古可口可樂去年溢利下跌6%

太古可口可樂去年溢利下跌6%至23.92億元，但銷量（在大中華區防疫措施的不利影響下）則告下跌，而且成本上升（尤其是原料成本）對利潤造成影響。地區方面，太古可口可樂在美國及台灣的應佔溢利增加，內地及香港則減少。

白德利預期，內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦，但香港的辦公樓市場預計仍然疲弱。太古可口可樂方面，隨著防疫措施結束，內地的銷量預計將會增加，預計商品價格（及因此原料價格）將低於去年達到的高峰水平，同時集團今年會繼續在內地及東南亞尋求醫療保健方面的機遇。

截至去年底，可動用流動資金為331億元，而借款總額中，59%以固定利率安排。

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編輯：陳韻妍