【業績｜零售股】佐丹奴去年溢利升41%　末期息增五成至15仙　公司：料今年繼續加價

▲ 【業績｜零售股】佐丹奴去年溢利升41% 末期息增五成至15仙

佐丹奴 （00709） 去年銷售額增加12.4%至37.99億元，淨溢利急升41.1%至2.68億元。末期股息每股15仙，按年升50%，全年累計總股息為每股23.5仙，按年42.4%。

佐丹奴半日升0.5%，報2.07元。以現價計，股息率達11.3厘。

期內，集團毛利率為56.5%，大致不變，但零售毛利率稍微增長至59.5%，按年增長0.6個百分點。由於銷售回升，存貨對成本流轉日數下降18天至135天。年末存貨為6.12億港元。

集團指，香港和澳門全年轉虧為盈，賺3200萬元。此乃由於關閉虧損門市、減少租金、增加售價及營銷策略成功所致。而中國大陸嚴格的行動管制措施繼續影響線下和批發業務。儘管線上的銷售增長9.9%，但仍不足以抵銷整體銷售下降，全年蝕4100萬元。

至於表現最好的地區是東南亞及澳洲，集團指，東南亞市場快速復甦。由於成功的市場營銷策略及充足的存貨支援，其總溢利已超出新型冠狀病毒時期前的水平，去年合賺1.75億元，佔去年全年盈利達65%。

料今年繼續加價 拓亞非市場

展望今年，佐丹奴表示，由於大部分地區已撤銷社交距離的限制措施，故預期2023的營商環境將較穩定。跨境旅遊已逐漸回復正常。然而，各地的地緣政治狀況依然緊張，阻礙全球經濟復甦。另外，於2022年，集團成功增加所有品牌的平均售價，此趨勢於2023年持續，而管理層將乘勢加大於產品開發及市場推廣的投資。不過，管理層對透過開設直營店舖拓展業務秉持謹慎的態度，尤其是香港等營運成本高的市場。

此外，集團將進一步透過加盟和授權增加其於新興經濟地區的業務據點，並已於印度、毛里求斯、肯尼亞、加納及埃及取得顯著的成果。在電子商務方面，集團將加強完善其自有渠道，並將與信譽卓著的第三方平台合作，加速線上業務的發展。中國大陸及南韓的線上銷售額已佔總銷售額近40%，現時則集中改善毛利率。

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編輯：姚卓然