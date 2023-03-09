【業績│地產股】太古地產末期息增6%至0.68元　香港辦公樓的需求預料仍疲弱、惟商場人流及銷售額有好轉

▲ 【業績│地產股】太古地產去年基本溢利減少9%、末期息反增6%至0.68元 現價股息率4.8厘

太古地產 （01972） 去年基本溢利按年減少9%至87.06億元，主要反映出售香港停車位的溢利減少，而受累於香港辦公樓租金收入下降及內地零售物業租金收入減少，經常性基本溢利升0.5%至71.76億元，列帳溢利則增長12%至79.8億元。

太地第二次中期息增加6%至0.68元，全年派息增加5.3%至1元。以太地中午收報20.7元計，現價股息率4.83厘。太地指，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。

白德利冀內地物業組合總樓面面積十年內增加1倍

主席白德利指，自宣佈1000億元投資計劃後，迄今已承諾投放39%的資金到香港、中國內地和東南亞等核心市場，發展全新及現有投資項目。其中，已計劃分配300億元用以拓展香港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，同時亦預留500億元，積極發展內地市場，集團將全力發展極具知名度的「太古里」及「太古滙」品牌，目標是將內地物業組合的總樓面面積於十年內增加1倍。

至於餘下200億元，則用作物業買賣的策略性投資，並且有能力加大投資，現正於不同城市積極物色合適的夥伴和理想的用地選址，開拓新的投資機遇。

中環和九龍東競爭將加劇 對辦公樓租金構成下行壓力

行政總裁彭國邦表示，中港放寬疫情限制是各核心市場經濟復甦的重要轉捩點，對中港兩大核心市場充滿信心，未來會擴大在內地的投資規模，以及積極開拓東南亞市場，放眼於當地的長遠發展。

太地辦公樓去年租金收入總額減少3%至55.95億元（扣除租金支援3400萬元），出租率91%。彭國邦預期，今年香港辦公樓的需求預仍然疲弱，反映空置率上升、新供應增加及環球經濟不明朗等因素，集團預計來自中環和九龍東的競爭將會加劇，對租金構成下行壓力。太古坊二座預租率已超過56%。除了瑞士寶盛早前確認承租面積近10萬平方呎的四個樓層外，日本三井住友銀行將承租兩個樓層合共4.5萬平方呎，會計及財務匯報局確認承租近3.5萬平方呎樓面。

香港已重新與世界接軌，中港兩地經濟亦進一步融合，彭國邦預料，金融市場會持續向好，長遠香港可望提升其作為國際金融中心的戰略角色，故對香港辦公樓市場的長遠前景仍充滿信心，展望甲級辦公樓樓面於中期的需求上升，當中尤以金融機構及專業服務機構為主。

料旗下香港商場今年人流和零售銷售額均逐步回升

太地去年香港零售物業組合的租金收入總額（扣除租金支援1.71億元）21.69億元，按年增加1%。隨香港放寬旅遊限制措施，太地相信可提振本地零售業，預料集團旗下香港商場於今年在人流和零售銷售額均會逐步回升，現階段將提升及優化租戶組合，並進一步改善商場配套設施。

內地方面，彭國邦指，中港恢復通關有利公司業務，預期內地零售商對當地零售樓面有溫和至強勁的需求，集團會物色機會加大內地的投資規模，而西安太古里將是太古地產下一個大型地標項目，未來會在三亞發展以零售為主導的項目，同時致力擴大於大灣區的發展規模，當中在廣州和深圳尋找商機的進展令人鼓舞。

截至去年底，資本淨負債比率增3個百分點至6.5%。

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編輯：陳韻妍