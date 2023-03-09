【業績│地產股】太古地產末期息增6%至0.68元　商場人流接近疫情前、辦公室需求短線續弱

▲ 【業績│地產股】太古地產去年基本溢利減少9%、末期息反增6%至0.68元 現價股息率4.8厘

太古地產 （01972） 去年基本溢利按年減少9%至87.06億元，主要反映出售香港停車位的溢利減少，而受累於香港辦公樓租金收入下降及內地零售物業租金收入減少，經常性基本溢利升0.5%至71.76億元，列帳溢利則增長12%至79.8億元。

太地第二次中期息增加6%至0.68元，全年派息增加5.3%至1元。以太地中午收報20.7元計，現價股息率4.83厘。太地指，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。

太古地產：商場人流已近疫情前 中環和九龍東競爭將加劇

太地行政總裁彭國邦稱，去年底內地放寬疫情限制後，今年1月商場人流已經回到接近疫情前水平，而香港商場人流自去年下半年起改善，現在亦接近疫情前。

太地辦公樓去年租金收入總額減少3%至55.95億元（扣除租金支援3400萬元），出租率91%。

彭國邦坦言，香港寫字樓市場在中短期需求依然疲弱，空置率上升、新供應增加及環球經濟不明朗等因素，集團預計來自中環和九龍東的競爭將會加劇，對租金構成下行壓力。

他補充，依然看好香港辦公室長線需求，而太古坊二期去年9月落成後，最新出租率已達56%。對於市場消息指出法巴擬調遷大部分中環員工至太古坊寫字樓，彭國邦稱，法巴本已有租用太古坊辦公室，並相信公司可繼續受惠於企業「去中環化（decentralization）」。

太地在業績公告表示，除了瑞士寶盛早前確認承租面積近10萬平方呎的四個樓層外，日本三井住友銀行將承租兩個樓層合共4.5萬平方呎，會計及財務匯報局確認承租近3.5萬平方呎樓面。

白德利冀內地物業組合總樓面面積十年內增加1倍

主席白德利指，自宣佈1000億元投資計劃後，迄今已承諾投放39%的資金到香港、中國內地和東南亞等核心市場，發展全新及現有投資項目。其中，已計劃分配300億元用以拓展香港的物業組合，進一步擴建太古坊和太古廣場，同時亦預留500億元，積極發展內地市場，集團將全力發展極具知名度的「太古里」及「太古滙」品牌，目標是將內地物業組合的總樓面面積於十年內增加1倍。

至於餘下200億元，則用作物業買賣的策略性投資，並且有能力加大投資，現正於不同城市積極物色合適的夥伴和理想的用地選址，開拓新的投資機遇。

截至去年底，太地資本淨負債比率增3個百分點至6.5%。

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編輯：陳韻妍