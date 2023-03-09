【券商點睇】民辦高校龍頭地位穩固 中教內生增長穩健

信達證券發表報告指，目前民辦高教政策導向清晰，在選擇營利性及完成獨立學院轉設後，潛在政策風險較小，中教控股（00839）內生外延優勢顯著。中國民辦高教行業收入規模由2016年的1,024億元增至2020年的1,415億元，複合年增長率達8.4%，有研究機構預計2025年將達到2,174億元。

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另「十四五」規劃提出，2035年高等教育毛入學率達到65%；2005至2017年出生人口均超過1,500萬人，且穩中有增，可見高等教育的基數在2035年前是十分穩定的。信達證券認為，國家提升毛入學率的目標將帶來各高校學額的增加，驅動民辦高教集團內生增長。

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該行認為，中教為民辦高等教育的龍頭，規模優勢顯著，旗下學校辦學質量高，內生增長穩健，並有望通過外延不斷拓展學校版圖，展現更強的增長潛力，預計2023至2025年歸母淨利潤為21.4億元、24.7億元及28.2億元，當前股價對應預測市盈率為9.6倍、8.3倍及7.3倍，予「買入」評級。

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責任編輯：林衛