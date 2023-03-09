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【數據點睇】國內2月物價指數不及預期 引起市場憂慮需求不足

股樓投資 12:02 2023/03/09

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國家統計局於周四（9日）公布，2月居民消費價格指數（CPI）及工業品出廠價格指數（PPI），表現不及預期，讓人擔心中國經濟復常的進度，更引起了市場對需求不振的憂慮。先看CPI，2月按年漲幅只有1%，較上月大幅回落1.1個百分點，顯著低於市場預期。以按月計，更是由上月漲0.8%轉為下降0.5%。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解釋，受春節後消費需求回落、市場供應充足等因素影響，居民消費價格才會按月有所下降，而按年漲幅回落。集中以按月計，食品價格由上月漲2.8%轉為下降2%，影響CPI下降約0.38個百分點。因春節後消費需求回落及供應充足，豬肉、鮮菜價格各降11.4%和4.4%，合計影響CPI下降約0.28個百分點，佔CPI總降幅五成多。

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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值得注意是，PPI按年跌幅為1.4%，已是連續5個月下跌，且跌幅連續第二個月有所擴大，但按月計則轉為持平。當局解釋，2月工業企業生產恢復加快，市場需求有所改善，故PPI按月變幅由下降轉為持平；但受上年同期對比基數較高影響，按年繼續下降。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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責任編輯：林衛

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